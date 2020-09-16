«جونياس» يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق، حقيقة مفاوضات الزمالك معه، لتولي تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال "جونياس" خلال تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أتواجد حاليا في اليونان، لكني أريد العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، هناك تواصل معي من الزمالك، لكن لا يوجد مفاوضات بشكل رسمي حتى الآن".

أضاف: "بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي".

واختتم حديثه قائلا: "شرف لي تدريب الزمالك، فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا، لكن ليس لدي أي شئ رسمي حتى الآن".