الأحد، 27-12-2020
12:55 م
محمود أبو سعد
محمود أبوسعد
قال مذيع بي إن
سبورت، محمد سعدون الكواري، إن نجم الأرسنال
وقائده أوبميانج مستواه أنخفض بعد تجديد
عقده من الجانرز والحصول على الأموال التي طالب بها.
وأضاف مازحا، عندما
أشترى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب الفراعنة، سيارة جديدة قال له أحد المصريين
المقيمين في قطر،«عيشتك إرتاحت»، ومن بعدها مستوى الماجيكو أنخفض فعلا في الكرة الخماسية،
ولم يعد لمستواه، مثله مثل أوبميانج عيشتهم ارتاحت.
جاء ذلك خلال الأستوديو
التحليلي لمباراة الأرسنال
وتشيلسي في الدوري الإنجليزي التي انتهت أمس بفوز الجانرز
بثلاثة أهداف مقابل هدف للبلوز.