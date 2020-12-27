الأحد 27 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مذيع بى إن سبورت يكشف سر انخفاض مستوى "أوبميانج" مع أرسنال

أسراب من الجراد في هجوم غير مسبوق على السعودية

قرار مفاجيء من حسام حسن بشأن حسام عاشور قبل لقاء الأهلي

فرجاني ساسي على رادار الدحيل القطري

«شوبير» في تصريحات مفاجئة: «أنا عايش في رعب وفزع»

المالية تعلن عن إجراءات جديدة لتجارة الترانزيت للبضائع السودانية

لقاء الخميسي تصدم الجميع بصورة مع ابنها الشاب

عروس تُصدم في أول ليلة مع عريسها والسبب حماتها

آيتن عامر تثير الجدل بسخريتها من تصريحات عفاف شعيب

تصريحات غير متوقعة من القنصل البريطاني عن الطواف حول الكعبة

ADS
 

مذيع بى إن سبورت يكشف سر انخفاض مستوى "أوبميانج" مع أرسنال

193450
اوبيانج
 
الأحد، 27-12-2020 12:55 م محمود أبو سعد
محمود أبوسعد
قال مذيع بي إن سبورت، محمد سعدون الكواري، إن نجم الأرسنال وقائده أوبميانج مستواه أنخفض بعد تجديد عقده من الجانرز والحصول على الأموال التي طالب بها.
وأضاف مازحا، عندما أشترى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب الفراعنة، سيارة جديدة قال له أحد المصريين المقيمين في قطر،«عيشتك إرتاحت»، ومن بعدها مستوى الماجيكو أنخفض فعلا في الكرة الخماسية، ولم يعد لمستواه، مثله مثل أوبميانج عيشتهم ارتاحت.
جاء ذلك خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي التي انتهت أمس بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف للبلوز.
 

إقرأ ايضا

820

قرار مفاجيء من حسام حسن بشأن حسام عاشور قبل لقاء الأهلي

100-203329-ferjani-sassi-zamalek-contract_700x400

فرجاني ساسي على رادار الدحيل القطري

Capture

«شوبير» في تصريحات مفاجئة: «أنا عايش في رعب وفزع»

أخبار متعلقة

141447

مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

صلاح

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

129547645_893791884492662_4387050571343246168_n

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام رابيد فيينا بـ«اليوروبا ليج»

2019_11_26_0_44_25_603

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة