التشكيل المتوقع لأرسنال أمام رابيد فيينا بـ«اليوروبا ليج»

الخميس، 03-12-2020
12:45 م
أمير سعد
استقر ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال
المحترف ضمن صفوفه
محمد النني
لاعب وسط المنتخب الوطني، على تشكيل الجانرز لمواجهة رابيد فيينا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري
الأوروبي.
وسيُقام اللقاء علي ملعب الإمارات، في
تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال
في
لقاء اليوم مكون من:
حراسة المرمى: رونارسون.
خط الدفاع: سواريز، لويز، ماجاليس،
كولاسيناك.
خط الوسط: محمد النني
، مايتلاند نيلس ،
بارتي.
الهجوم: بيبي، ساكاو، نيكيتاه.