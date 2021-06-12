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رسميا .. انتقال 3 من نجوم الأهلي للعب في أوروبا بموافقة الخطيب

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رسميا .. انتقال 3 من نجوم الأهلي للعب في أوروبا بموافقة الخطيب
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السبت، 12-06-2021 07:22 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن انتقال 3 من نجوم الأهلي الشباب للعب في الدوري التشيكي .

وقالت في برنامج "جمهور التالتة": النادي الأهلي رأى التجربة المميزة وحجم التطور الذي حدث للاعبه أحمد عبد القادر بعد احترافه في أوروبا ومن ثم قرر إعادة التجربة.

وأضافت: النادي برئاسة محمود الخطيب وافق على احتراف كل من مصطفى فوزي و ميدو حسام وأحمد عبد الهادي إلى التشيك وهم من مواليد عامي 1999 و 2000 .

وتابعت: النادي الأهلي سوف يتجه لهذه الطريقة في المستقبل ، وهي إعارة اللاعبين لأوروبا لمدة عامين .. في حل أرادتهم نوادي أوروبا فيمكن بيعهم بمبلغ كبير ، وفي حال عودتهم يكونوا قد اكتسبوا خبرة جيدة ويمكن تصعيدهم للفريق الأول.
 

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