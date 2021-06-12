شيكابالا يكشف النبوءة التي أخبره بها موسيماني وتحققت بالفعل

السبت، 12-06-2021
08:00 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا
- نجم الزمالك - أن موسيماني
- مدرب الأهلي - تنبأ أنه لن يستطع التسجيل في الأحمر بطريقته المعهودة خلال مباراة القمة الماضية.
وقال شيكا في تصريحات له: لعبت أمام موسيماني
كثيرًا وأحترمه ، قال لي قبل مباراة القمة مش هتعملها مرة أخرى .
وبالفعل فشل شيكا في التسجيل في مرمى الأهلي في المباراة التي تعادل فيها الفريقان .
وعلى جانب آخر قال شيكا: تعهدنا مع جميع اللاعبين لتحقيق بطولتي الدوري والكأس من أجل جماهير نادي الزمالك ليس ذنبنا ما يحدث خارج الملعب لكن هنحارب في الملعب حتى أخر لحظة لتحقيق البطولات.