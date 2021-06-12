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شيكابالا يكشف النبوءة التي أخبره بها موسيماني وتحققت بالفعل

شيكابالا
شيكابالا يكشف النبوءة التي أخبره بها موسيماني وتحققت بالفعل
Native
السبت، 12-06-2021 08:00 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا - نجم الزمالك - أن موسيماني - مدرب الأهلي - تنبأ أنه لن يستطع التسجيل في الأحمر بطريقته المعهودة خلال مباراة القمة الماضية.

وقال شيكا في تصريحات له: لعبت أمام موسيماني كثيرًا وأحترمه ، قال لي قبل مباراة القمة مش هتعملها مرة أخرى .

وبالفعل فشل شيكا في التسجيل في مرمى الأهلي في المباراة التي تعادل فيها الفريقان .

وعلى جانب آخر قال شيكا: تعهدنا مع جميع اللاعبين لتحقيق بطولتي الدوري والكأس من أجل جماهير نادي الزمالك ليس ذنبنا ما يحدث خارج الملعب لكن هنحارب في الملعب حتى أخر لحظة لتحقيق البطولات.
 

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