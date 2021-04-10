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محمد هاني يتحدى موسيماني ويدعم اللاعب المغضوب عليه علنًا أمام الجماهير

محمد هاني
محمد هاني يتحدى موسيماني ويدعم اللاعب المغضوب عليه علنًا أمام الجماهير
 
السبت، 10-04-2021 07:05 ص أحمد عادل شعبان
دعم محمد هاني - مدافع الأهلي - زميله رامي ربيعة بعد الأداء القوي الذي أداه في مباراة سيمبا التنزاني.

وكتب هاني تغريدة عبر تويتر فيها اسم رامي ربيعة وبجانبها رمز "تصفيق".

و يعقد الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - جلسة اليوم السبت مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق رفقة سيد عبد الحفيظ لتحديد الصفقات والاحتياجات الفنية للفريق الموسم المقبل.

وحدد موسيماني اللاعبين الذين لا يريد بقائهم في النادي الأهلي مؤكدا أنه سوف يطلب رحيلهم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال موسيماني إن رامي ربيعة على رأس اللاعبين الذين سوف يطلب إعارتهم ، وهو أول لاعب وافق على رحيله الصيف المقبل.
 

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