محمد عبدالمنعم يكشف تفاصيل حديث «كوليبالي» معه بعد الهزيمة

الثلاثاء، 08-02-2022
09:32 ص
أثار فيديو حديث نجم منتخب السنغال
"كوليبالي
" مع نجم منتخب مصر
محمد عبدالمنعم
، ومواساته له عقب هزيمة المنتخب بضربات الترجيح في نهائي بطولة كأس
الأمم الإفريقية أمام السنغال
، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن
سعادتهم بالروح الرياضية التي ظهر بها نجم السنغال
وذهابه إلى
"عبدالمنعم" والحديث معه بشكل مطول.
وقال الاعلامي محمد شبانة إن محمد عبدالمنعم
، كشف عن كواليس حديثه مع كوليبالي
، مشيرًا إلى
أنه: "أكد عبدالمنعم
لمصدر مقرب منه أن كوليبالي
قال له نصا.. لقد ابهرتنا جميعا كلاعبين ومتابعين
باداءك في البطولة رغم صغر سنك، ولم تخش أي لاعب في البطولة التي تعد من أقوي
البطولات القارية".
وتابع: "اضاف لاعب المنتخب أن نجم السنغال
أكد له ظهرت بمستوي مشرف،
ولا تضع في حسابك ضياع ضربة الجزاء، ولا تحزن، هي أمور تحدث لاكتساب الخبرة".
وأختتم مدافع الأهلي أن كوليبالي
قال له: أنا أعدك، ستكون لك فرصة كبيرة في
الاحتراف في أوروبا، ولكن عليك نسيان ما حدث، حتي تحافظ على مستواك الفني والبدني
خلال الفترة المقبلة.