مجدي عبدالغني: «كهربا عمل مصيبة جديدة في الأهلي»

الثلاثاء، 06-04-2021
11:54 ص
المصريون
كشف
مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق،عن أزمة جديدة تسبب فيها محمود عبد المنعم "كهربا
"، لاعب الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه كان في سهرة
ليلية في عيد ميلاد وظل سهران حتى الصباح.
وأكد
عبد الغني، في برنامجه “ملعب البلدوزر” على قناة “الشمس”، أن كهربا
ظهر في عيد ميلاد
أحد أصدقائه مساء أمس الأول، السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وتابع:
“المُثير أن كهربا
شارك في اليوم التالي لحفل عيد الميلاد، بمران الأهلي للمرة الأولى
بعد انتهاء إيقافه لمدة شهر".
وأتم:
“كهربا
أثار أزمة بعدما تواجد في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه حتى وقت متأخر من مساء
أمس الأول، موضحاً أن اللاعب خالف كذلك تعليمات الجهاز الفني بوقاية نفسه من خطر الإصابة
بفيروس كورونا".
ووجه
عبدالغني رسالة إلى كهربا
: “أعرفه على المستوى الشخصي، وأقول له أنك يجب أن تختار وقت
الحفلات، ومش هتاخد كل حاجة في وقت واحد، أنت لاعب كرة، وعليك التزامات يجب تنفيذها”.
وكان
كهربا
عاد لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قبل أيام بعد إيقافه لمدة
تقترب من الشهر، بسبب أزمته مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عقب مباراة
طلائع الجيش في الدوري الممتاز، حيث تم رفع الإيقاف عنه قبل 3 أيام من انتهاء المدة
المحددة.
ونشر
الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام»،
مقطع مصور لاحتفال اللاعبين بعودة اللاعب، كما ظهر في الفيديو المدير الفني بيتسو موسيماني
وهو يمازح اللاعب مع اللاعبين، حيث وقف الجميع على صفين وهو يمر بينهما، حيث قام الجميع
بصفعه في لقطة فكاهية، للترحيب بعودته للمران مجددا.