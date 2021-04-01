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كهربا يعتذر لـ موسيماني وسيد عبدالحفيظ يصدمه

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كهربا
 
الخميس، 01-04-2021 02:44 م المصريون

تقدم محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي بالاعتذار إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، أمام زملائه اللاعبين من اجل إنهاء الأزمة.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس اعتذار محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في تدريبات الأحمر، أمس، الأربعاء.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":" سأقول عن بعض الأسرار لأول مرة، عدد من نجوم الأهلي تحدثوا مع موسيماني  عقب مباراة فيتا كلوب للعفو عن كهربا، ولكنه قال لهم أن القرار في يد سيد عبد الحفيظ".
وتابع شوبير:" لاعبو الأهلي توجهوا إلى سيد عبد الحفيظ، لكنه قال لهم أن هذا قرار وإذا تنازلنا عن يوم واحد في القرار سيفقد القرار قوته وهيبته ومصداقيته، ولكن أعدكم عقب انتهاء قرار الإيقاف سيعامل معاملة جيدة من موسيماني".
وواصل شوبير:" سيد عبد الحفيظ قال أن تواجد كهربا أساسيا أو احتياطيا خلال الفترة المقبلة، أمر متروك لـ بيتسو موسيماني".
وأوضح شوبير:" موسيماني طيب وليس من الشخصيات العنيفة، ولكن أزمة كهربا كان اختبارا بشأن موقف إدارة الأهلي من التعامل مع موقف اللاعب، وماذا سيكون سلوك اللاعب بعد ذلك، ولكن معروف أن إدارة الأهلي تساند دائما الأجهزة الفنية، وهذا أمر أسعد موسيماني".
وأكمل:" كهربا اعتذر لـ موسيماني أمام اللاعبين أمس، وموسيماني قبل الاعتذار ، رغم أن اللاعب لم يكن مطالب بهذا الاعتذار".
 

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