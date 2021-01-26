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مجددا.. " التاريخي" يسخر من " ميسي "

ميسي
ميسي
 
الثلاثاء، 26-01-2021 10:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح حارس مرمي الأرجنتين التاريخي ، هوجو أورلاندو جاتي، بكلمات جديدة يهاجم فيها نجم البلوجرانا " ميسي " .
و سخر هوجو من ميسي ، قائلا:" في كل مرة يلعب فيها برشلونة دون ميسي ، يحقق الفوز ، مضيفا .. غياب ميسي يجعل الفريق الكتالوني يستغل نقاط القوة  لديه ، حسبما نشرت صحيفة " ماركا " الإسبانية .
جدير بالذكر أن هوجة هاجم ميسي في العديد من المواقف ، حيث قال في أحد اللقاءات مع إذاعة " لاريد " الأرجنتينية لو لعب ميسي في وقت " مارادونا " و " بيليه " لكان علي مقاعد البدلاء و ما كان ليتألق مثلما يفعل الآن .
 

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