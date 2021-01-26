الثلاثاء، 26-01-2021
10:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح حارس مرمي الأرجنتين التاريخي
، هوجو أورلاندو جاتي، بكلمات جديدة يهاجم
فيها نجم البلوجرانا " ميسي
" .
و سخر هوجو من ميسي
، قائلا:" في كل مرة يلعب فيها برشلونة دون ميسي
،
يحقق الفوز ، مضيفا .. غياب ميسي
يجعل الفريق الكتالوني يستغل نقاط القوة لديه ، حسبما نشرت صحيفة " ماركا "
الإسبانية .
جدير بالذكر أن هوجة هاجم ميسي
في العديد من المواقف ، حيث قال في أحد
اللقاءات مع إذاعة " لاريد " الأرجنتينية لو لعب ميسي
في وقت " مارادونا
" و " بيليه
" لكان علي مقاعد البدلاء و ما كان ليتألق مثلما يفعل
الآن .