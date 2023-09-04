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تصريح مفاجئ من كلوب بشأن احتمالية انتقال صلاح إلى اتحاد جدة السعودي

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صلاح وكلوب
الإثنين، 04-09-2023 01:26 م


علق المدرب الألماني يورغن كلوب، على موقفه من العروض التي تنهال على اللاعب المصري، محمد صلاح، من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كلوب مدرب ليفربول في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح غير مهتم بالأخبار التي خرجت أخيرًا.. وأنا لم يأتِ إلي أحد ليخبرني أن شيئًا سيحدث".

وأضاف: "أنا متأكد تماما من أنني سأتلقى مكالمة حال حدوث شيء جديد، صلاح لا يركز في أي شيء آخر، وموعد إغلاق سوق انتقالات السعودية بعد 20 يوما من موعد الإغلاق الأوروبي أمر ليس جيد".

وتابع: "السلطات الكروية الأوروبية عليها أن تبلغ السعودية بأنهم إن أرادوا التعامل مع أندية أوروبا، فعليهم إغلاق سوق الانتقالات في نفس التوقيت الأوروبي".

وعندما سئل المدرب الألماني عما إذا كان صلاح سيرحل عن ليفربول أم لا، ضحك كلوب علنا، وقال: إنها قصة إعلامية، لدي العديد من الأوراق في مكتبي، ولا يوجد أي شيء بشأن رحيل صلاح.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هذه المرة السادسة التي أتحدث فيها في هذا الأمر، لكن سوف أقول مرة أخرى للجميع محمد صلاح باقي في ليفربول هذا الموسم هو لاعبنا ويريد البقاء هنا".

الجدير بالذكر أن تصريحات كلوب جاءت وسط مخاوف جماهير ليفربول، من استمرار نادي الاتحاد بالمحاولة للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح.

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