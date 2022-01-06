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«ما محبة إلا بعد عداوة».. لاعب يعلن زواجه من حَكَمة طردته من آخر مباراة

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الخميس، 06-01-2022 11:30 ص


أعلن مدافع نادي "إف سي إمين" جيف هارديفيلد، ارتباطه رسمياً بالحكمة الرابعة اشونا شكرولا، بعد طرده من المباراة بعد أربعة أشهر تقريبا من لقائهما لأول مرة خلال إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.
وبحسب موقع " sportbible" واجه نادي إف سي إمين نادي آيندهوفن في 13 أغسطس 2021، وقبل نهاية اللقاء، اشتعلت الأجواء بين اللاعبين، ليتعرض هارديفيلد للطرد في الدقيقة "91"، وبدا غاضبا أثناء مغادرته أرض الملعب، واحتج على الحكم الرابع شكرولا وطلب منها تفسيرات عن سبب حصوله على بطاقة حمراء التي كان يعتقد أنها مجحفة في حقه.
وأثناء الحديث الذي دار بين هارديفيلد وشكرولا، والذي كان في البداية ذا طابع حاد، تمكن كل واحد منهما من خطف قلب الآخر.
وبعد أربعة أشهر تقريبا من ذلك اللقاء الأول "غير الودي"، أعلن هارديفيلد وشكرولا ارتباطهما رسميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قضى سويا عطلة أعياد الميلاد في روما.
ونشرت شكرولا على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع  هارديفيلد، وأرفقتها بتعليق "لقد ارتبطنا رسميا".
وبدوره، نشر هارديفيلد صورتين له مع شكرولا ووضع بجانبهما قلبا ونجمة.
وتعمل شكرولا حكمة في الدوري الهولندي منذ موسم 2009-2010، وتعتبر من الحكمات الهولنديات المميزات، في المقابل، تخرج هارديفيلد، الذي يشغل مركز الظهير، من أكاديمية فينوورد، وتنقل بعدها بين عدة أندية هولندية قبل أن ينضم لنادي إف سي إمين، وسبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 18 عاما و19 عاما و23 عاما.
 

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