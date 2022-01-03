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شاهد.. حكم يحتسب أغرب ضربة جزاء في تاريخ الكرة بسبب لاعب احتياطي

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Teads
الإثنين، 03-01-2022 12:18 م

في حالة نادرة في تاريخ كرة القدم، تسبب لاعب احتياط نادي هولشتاين كيل الألماني بضربة جزاء للفريق الخصم نادي بوخوم بعد أن تصدى للكرة قبل أن تخرج خارج الملعب، في الدوري الألماني الدرجة الثانية.
ورصد الحكم المساعد تصدي لاعب خط الوسط مايكل إبيروين للكرة قبل تجاوزها خط المرمى، مما دفع حكم المباراة تيمو جيراتش إلى إنذار اللاعب واحتساب ركلة جزاء للفريق الخصم.
وتنص قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab) على أنه في حالة تدخل لاعب بديل في اللعب، فيمكن للحكم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، ويكون إما إعادة بدء اللعب واحتساب ضربة حرة مباشرة أو احتساب ركلة جزاء وهو ما احتسبه الحكم.
 

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