"ماشفتوش".. تعليق مفاجئ من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر

الخميس، 09-11-2023
11:18 ص
شهدت مباراة الزمالك
وبيراميدز
تفاعلا كبيرا من الجمهور متفاعلين مع أحداث المباراة والتي كانت مثيرة للغاية بعد عودة الزمالك
للنتيجة في كل مرة يتقدم فيها بيراميدز
.
وعلق الفنان نبيل الحلفاوي
، على فوز فريق الزمالك
على فريق بيراميدز
بعد مباراة قوية جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء، ببطولة كأس مصر.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" :"ما شفتوش.. الهدنة بتبقي الساعتين بتوع ماتش الأهلي وبعدين نرجع للأخبار".
وأضاف: "لكن وأنا بقلب لقيت ركلات ترجيح وتابعتها. مبروك للزمالك. هتنورونا في النهائي ومبروك مقدما للفائز".
جاء ذلك ردا على تدوينة لأحد متابعيه، قال فيها: "ماتش حلو بين الزمالك
وبيراميدز
، والأجمل هو عودة الروح الزمالك
اوية لتكتب نهائي كلاسيكي لكأس مصر، الأهلي والزمالك
قطبي الكرة المصرية".
وحسم الزمالك
تأهله رسميًا إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز صعب على بيراميدز
، انتهى بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
مباراة الزمالك
وبيراميدز
أقيمت على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية "2022-2023".
وبهذه النتيجة، يضرب الزمالك
موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.