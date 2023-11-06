الإثنين 06 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء

جعله يشاهد صور شقيقته العارية على هاتفه لمنع فسخ خطبتهما والنهاية صادمة!

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد اعتزاله

بعد الضجة.. أول تعليق من رجل أعمال سعودي على تطليق بلقيس فتحي بعد رفعها دعوى خلع

بعد فيديو بيومي فؤاد في السعودية.. مخرجة شهيرة: "لا يشرفني أكون زميلة لك"

تصرف صادم من طليق كيم كاردشيان داخل فندق بالرياض (فيديو)

شاهد.. مطربة أمريكية تقرأ القرآن بطريقة مذهلة

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد إيقافه وإحالته للتحقيق

IMG-20231106-WA0019
أحمد فتوح
الإثنين، 06-11-2023 09:48 ص

علق أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على قرارات مجلس الإدارة بفرض عقوبات على ثلاثي الفريق المتخلف عن المعسكر.  
وشارك ستوري عبر إنستجرام ساخراً من العقوبة، عبر نشر إيموجي ضاحك.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء أمس في مقر النادي.
وجاء البيان كالتالي  إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.
وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي, مصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.
قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.
وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام  وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

إقرأ ايضا

IMG-20231106-WA0026

تقرير بريطاني: صلاح يوافق للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل هذا الرقم الخيالي

20230827161147385

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

IMG-20231106-WA0022

رسميًا.. تغيير اسم نادي الزمالك وهذا اسمه الجديد

أخبار متعلقة

20230827161147385

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

IMG-20231106-WA0022

رسميًا.. تغيير اسم نادي الزمالك وهذا اسمه الجديد

IMG-20231024-WA0009

تغيير اسم النادي والملعب.. أول قرار لمجلس إدارة الزمالك الجديد

IMG-20231018-WA0012

حسين لبيب يفجر مفاجأة عن عودة إمام عاشور للزمالك

images (2)

لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات لهذا السبب