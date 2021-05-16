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ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن سقوط صن داونز أمام الأهلي

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ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا عن سقوط صن داونز أمام الأهلي

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الأحد، 16-05-2021 01:15 م

سيطرت حالة من الحزن والحسرة على صحف جنوب أفريقيا، بعد سقوط صن داونز أمام الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وسجل هدفي الأهلي في شباك صن داونز، طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23، وصلاح محسن في الدقيقة 89.
ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا، عن هزيمة صن داونز أمام الأهلي:

soccer laduma:

أهلي بيتسو يغرق صن داونز في لقاء الذهاب

Kick Off:

صن داونز يسقط أمام أهلي بيتسو


super sport:

صن داونز يخسر أمام أهلي بيتسو في القاهرة

في سياق آخر، تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي جنوب أفريقيا في السادسة من مساء غدا الاثنين على متن طائرة خاصة إلي جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الــ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.
 

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