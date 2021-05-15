نجم صن داونز يوجه رسالة لـ«موسيماني» ويؤكد: سنطيح بالأهلي

السبت، 15-05-2021
01:43 م
كشف
مانجوبا نيجوينا نجم ماميلودي صن داونز
الجنوب أفريقي السابق، عن رأيه في مباراة الأهلي
وفريقه المرتقبة اليوم فى تمام الساعة 9 مساءً، على ملعب سلام في دور ربع نهائي دوري
أبطال أفريقيا.
وأكد
مانجوبا نيجوينا في تصريحات نقلها موقع "KICKOFF"، أن فريقه سيطيح بالأهلي المصري خارج دوري أبطال أفريقيا، موضحا
أن الفريق يعيش موسما رائعا، بخلاف أنه سيواجه الأهلي دون جماهيره.
وقال
إن فكرة إقالة بيتسو موسيماني
من تدريب الأهلي حال خروجه أمام صن داونز
واردة، مؤكدا
أن قبوله تدريب بطل مصر كان مغامرة، خاصة أنه وصل لنجاحات مميزة مع صن داونز
.
وأضاف:
“أنا متعاطف مع موسيماني
، في ظل هذه الضغوط، لكنني لا أعتقد أنه سيتخطى صن داونز
”.
وأشاد
نيجوينا بقرار محمود الخطيب رئيس الأهلي، بتعيين موسيماني
لقيادة فريقه.
واختتم
حديثه قائلا: “ليس سهلا أن يستعين فريق من شمال أفريقيا بمدرب من جنوب القارة، الأهلي
كان جريئا بمنح الفرصة لموسيماني
لتدريبه”.