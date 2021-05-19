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"لا يحظى بالاحترام"..نجم مانشستر يونايتد غاضب بسبب "محمد صلاح"

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صلاح
Native
الأربعاء، 19-05-2021 10:44 ص

في الوقت الذي يسعى فيه النجم المصري محمد صلاح في الفوز مع فريقه ليفربول بحذائه الذهبي الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يعتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند أنه "لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه".
واشتهر صلاح بغزارته التهديفية منذ انضمامه إلى الريدز من روما في عام 2017، وأحرز 31 هدفًا في 49 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.
ويأمل الدولي المصري في الفوز بحذائه الذهبي الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الرابع فقط مع ليفربول، وهو حاليًا أفضل هدافي الدوري جنبًا إلى جنب مع هاري كين، نجم توتنهام.
على الرغم من سجله المثير للإعجاب، يعتقد فرديناند أن صلاح لا يزال يتم تجاهله، منتقدًا تجاهله في بعض اختيارات فرق الموسم.
قال فرديناند عبر قناة (Vibe With FIVE) على "يوتيوب": "إنه (صلاح) ينافس على لقب الهداف مرة أخرى في هذا الدوري وهو ليس ضمن فريق الناس لهذا الموسم، ولا أفهم ذلك. إنه لا يحصل على الاحترام الذي يستحقه".
وأضاف: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في القمة والأعلى، ويكسر الأرقام عامًا بعد عام. أصبح من المعتاد رؤيته في أعلى المخططات الآن. إنه خارج الترتيب!".
وفي حديثه في وقت سابق من هذا الموسم، قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز إنه "من الغريب" أن صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، مضيفًا: "ليس عليك أن تسألني إذا لم يحصل على الأفضل أو لماذا".
وتابع: "إذا لم يحصل على الأفضل، فأنا لا أعرف. سيكون من الغريب حقًا وغير المبرر حقًا عدم حصوله على الأفضل. إنه يحصل على الأفضل هنا، داخليًا، بالتأكيد لكل هذه الأشياء. إنه يحظى بكل الاحترام منا. إذا لم تمنحه القدر المناسب من الاحترام، عليك أن تسأل نفسك لماذا هذا هو الحال. لا يمكن أن تكون الأرقام والعروض هي السبب".
 

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