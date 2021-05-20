لاعب صن داونز ينشر رسالة مثيرة قبل لقاء الأهلي

الخميس، 20-05-2021
10:45 ص
نشر الأورجوياني جاستون سيرينو
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم
بنادي ماميلودي صن داونز
الجنوب أفريقي، رسالة
مثيرة قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع فريقه أمام النادي الأهلي.
ونشر “سيرينو" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام
من لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز
فى مباراة الذهاب، قائلا: “طارد أحلامك".
ويلتقي فيق الكرة بالأهلي أمام صن داونز
فى إطار مباريات
إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل،
على أرضية ملعب لوكاس موريبي، معقل نادي ماميلودي صن داونز
.
ويبحث المارد الأحمر
في اللقاء عن الخروج بنتيجة إيجابية من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة، مستغلا
انتصاره ذهابا بملعب الأهلي we السلام، بهدفين مقابل لا شيء.