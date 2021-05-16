كوبر ينقذ مهاجم الأهلي من مصير كارثي

الأحد، 16-05-2021
06:05 ص
أحمد عادل شعبان
قدم الأرجنتيني هيكتور كوبر
طوق نجاة لوالتر بواليا
مهاجم الأهلي وضمه لمنتخب الكونغو الديمقراطية رغم عدم مشاركته مع الأحمر وتذبذب مستواه.
وأعلن كوبر
عن قائمة تضم 32 لاعبا يدخلون معسكر مغلق خلال يونيو المقبل استعدادا لمبارتين وديتين مع منتخبي تونس والرأس الأخضر.
ويعاني بواليا
من التهميش مع موسيماني وفقدان الثقة بين الاثنين مما أثر على المهاجم الكونغولي بالسلب وجاء انضمامه لمنتخب بلاده كطوق نجاة له .
وشارك بواليا
أخيرا مع الأهلي أمام صنداونز
في ذهاب دوري أبطال أفريقيا لكنه ظهر بمستوى صدم جماهير الأحمر ولم يقدم المطلوب.
وفاز الأهلي على صنداونز
بثنائية في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت بدوري أبطال أفريقيا.