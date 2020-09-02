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"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

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شوبير
 
الأربعاء، 02-09-2020 12:13 م محمد عبد الحارس

كشف الإعلامى أحمد شوبير، ثلاثة سيناريوهات تنتظر أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع ناديه السابق الزمالك.
وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت" إن بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 2 مليون دولار، قدم اللاعب بعدها فورًا طعن أمام نفس اللجنة التي أصدرت الحكم وتم قبوله.
وتابع كهربا قدم مستندات واللجنة نظرتها وقبلت الطعن، وأصبح كهربا أمامه ثلاثة سيناريوهات في هذه الأزمة، الأول أن تؤكد اللجنة أن حكمها الأول صحيح والمستندات الجديدة غير صحيحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه.
السيناريو الثانى أن تقبل اللجنة مستندات كهربا وتعلن تخفيض العقوبة المادية على اللاعب.
أما السيناريو الثالث هو أن تؤكد اللجنة أن مستندات "كهربا" صحيحة وتلغي العقوبة، بل وتوقع عقوبة على اتحاد الكرة، بداعي أنه قدم للفيفا مستندات غير سليمة في هذه الأزمة، وهو ما يؤكد عليه اللاعب ومحاميه.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" أبلغ  محمود كهربا بإيقاف دفع الغرامة المالية التي قررها في وقت سابق عليه بسبب شكوي الزمالك ضده والاتهام بهروبه، بعد أن رحل عن القلعة البيضاء منتقلا إلى أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

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