كريم حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزال والده التدريب

كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي حقيقة
الأنباء التي ترددت عن اعتزال والده حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق الملقب بـ"المعلم"،
التدريب بشكل نهائي.
وأكد كريم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"،
أن "المعلم" لم يدلي بأي تصريح بشأن اعتزاله، وإنما يفضل الابتعاد والراحة
في الوقت الحالي، وأنه رفض أكثر من عرض للعودة للتدريب مؤخرا من بينها منتخبي سوريا
وليبيا.
وقال بهذا الخصوص: "المعلم غير متحمس للعودة أو تولي
أحد الأندية أو المنتخبات رغم العروض المحلية التي تلقاها".
واختتم تصريحاته بأن "المعلم" قد يعود للعمل الإداري
كمستشار فني سواء في نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.