كرة القدم: الفراعنة يحلقون عاليًا ويتأهلون إلى أمم إفريقيا رسميًا بالعلامة الكاملة!

الأربعاء، 16-10-2024
03:22 م
في ليلة تاريخية، كتب منتخب مصر لكرة القدم فصلاً جديداً من ملاحمه الكروية بتأهله الرسمي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد تحقيق انتصار بهدف نظيف على منتخب موريتانيا وحصد العلامة الكاملة في تصفيات المجموعة.
بلال: "مصر تعود إلى منصات التتويج"
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أكد الخبير الرياضي بلال عبداللطيف أن تأهل منتخب مصر بالعلامة الكاملة هو رسالة واضحة بأن الفراعنة عازمون على استعادة أمجادهم الكروية والعودة إلى منصات التتويج في القارة السمراء. ولقد لعبت الجماهير دورًا هامًا في تأهل مصر رسميًا لأمم أفريقيا 2025 من خلال الدعم المتواصل. فلقد حرص الكثير من عشاق المنتخب المصري على متابعة المباراة، والكثيرين وضعوا توقعاتهم ومراهناتهم على تأهل مصر للبطولة رسميًا.
يشير عبداللطيف أن هناك العديد من مواقع الرهان التي تنال اهتمام مشجعي كرة القدم في مصر ومنها موقع ميلبيت، ويذهب الكثيرين لاستخدام برومو كود melbet
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إلى جانب ذلك، أشاد عبداللطيف بالأداء المميز للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب وتخطيط مدروس. لم يكتف الفراعنة بالتأهل فقط، بل أذهلوا الجميع بتصدرهم المجموعة بـ 12 نقطة من أصل 12، في إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ مشاركات مصر في التصفيات الأفريقية. هذا الإنجاز الرائع يعكس المستوى الفني العالي الذي وصل إليه المنتخب، والروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون.
مشوار الفراعنة في التصفيات: سلسلة من الانتصارات
شهد مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية سلسلة من الانتصارات الكبيرة، حيث تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في جميع مبارياتهم، ولم يستقبلوا أي هدف في شباكهم. هذا الأداء القوي والمتماسك أكسب المنتخب ثقة كبيرة، وأكد للجميع أنه قادر على المنافسة على اللقب الإفريقي.
تحت قيادة المدرب المصري حسام حسن
، بدأ منتخب الفراعنة مواجهاته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب كاب فيردي، ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة. بعدها، لعب منتخب مصر أمام منتخب بوتسوانا وانتصر برباعية أيضًا. المباراة الثالثة كانت أمام منتخب موريتانيا وحققت مصر الانتصار بهدفين نظيفين، وأخيرًا واجهت مصر منتخب موريتانيا مرة أخرى وفازت بهدف نظيف لترفع رصيدها لـ 12 نقطة متصدرة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.
لم تنتهي تصفيات كأس الأمم الأفريقية بعد، ولكن حسمت مصر تأهلها رسميًا للبطولة. بالنسبة للمواجهات المتبقية، ستلعب مصر أمام منتخب كاب فيردي يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024، ثم تختتم التصفيات بمواجهة بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
بالنسبة لفرق المجموعة الثالثة، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه منتخب كاب فيردي بثلاثة نقاط، ويتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بثلاثة نقاط أيضًا.
تاريخ حافل في أمم إفريقيا
يملك منتخب مصر تاريخاً حافلاً في بطولة كأس أمم إفريقيا،
حيث توج باللقب سبع مرات، وهو رقم قياسي يجعله أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القاري. ويسعى الفراعنة في النسخة المقبلة إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنم، وتعزيز مكانتهم كأحد عمالقة كرة القدم الأفريقية.
أبرز اللاعبين في المنتخب المصري
يشهد المنتخب المصري الحالي وجود مجموعة من اللاعبين الموهوبين والواعدين، الذين قدموا أداءً مميزاً خلال التصفيات. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين : محمد صلاح
لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي الريان القطري، مصطفي محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، محمد عبدالمنعم لاعب نادي نيس الفرنسي، محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني وياسر ابراهيم وامام عاشور من النادي الأهلي المصري، وغيرهم الكثير من نجوم كرة القدم في مصر. هؤلاء اللاعبون، إلى جانب بقية زملائهم، يشكلون قوة ضاربة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات للكرة المصرية.
تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة هو خبر سار لجميع عشاق الكرة المصرية، ويفتح الباب أمام آمال عريضة بتحقيق إنجاز جديد في البطولة القارية. نتمنى للفراعنة التوفيق في البطولة المقبلة، وأن يسعدوا الجماهير المصرية بإحراز اللقب.