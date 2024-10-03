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صلاح يسجل هدفا عالميا ويمنح ليفربول فوزا ثمينا في دوري الأبطال (فيديو)

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الخميس، 03-10-2024 10:45 ص

 

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزه الثاني تواليا في دوري أبطال أوروبا بإسقاطه ضيفه بولونيا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، حيث أرسل المصري كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليكملها الأرجنتيني بلمسة واحدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 75، سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا، الذي ارتمى في تجاه الكرة دون أن يجح في إبعادها.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال، في حين تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز الـ27.

وكان ليفربول، افتتح مشواره في النسخة الحالية للبطولة القارية بالفوز 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري التي شهدت سقوط بولونيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه شاختيور دونيتسك.


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