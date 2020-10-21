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تأجيل موقعة الزمالك والرجاء المغربى

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ارشيف
 
الأربعاء، 21-10-2020 01:12 م محمد عبد الحارس
 
يعقد بعد قليل مكتب الاتحاد الأفريقي اجتماع طارىء، لبحث أزمة مباراة الزمالك والرجاء فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى. 
ومن المقرر أن تؤجل المباراة لتقام يوم 31 أكتوبر الجارى، بعدما أعلن مسئولى الرجاء إصابة أكثر من لاعب بصفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية وضعت فريق الرجاء بالحجر الصحى بعدما أعلن طبيب الفريق إصابة عدد كبير من لاعبى الفريق. 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف دون رد أحرزه هدافه المغربى أشرف بن شرقى.
وأرسل نادي الرجاء المغربي مستندات رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوضيح موقفه بطلب تأجيل المباراة أمام الزمالك، ضمن منافسات مباريات العودة بدوري أبطال أفريقيا.
 

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