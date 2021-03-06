«ساسي» يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

السبت، 06-03-2021
05:41 م
محمد فضل
أحدث التونسي فرجاني ساسي
، نجم الزمالك
، جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" له مع نجله وهو يرتدي قميص الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.
وتسائل البعض عن سر نشر "ساسي" لصورته ونجله بقميص الفريق المنافس، مشيرين إلى أنه ليس وقتها على الإطلاق وسببت صدمة للبعض.
واعتبر بعض جماهير الزمالك
الصورة مستفزة لمشاعرهم، بارتداء نجله لقميص منافسه في دوري الأبطال قبل لقاء الفريقين بساعات، خاصة بعد سخرية جماهير النادي الأهلي من هذا الأمر ومقارنته بنجل علي معلول.
ويحل الزمالك
ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وسبق لـ ساسي ارتداء قميص الترجي بداية من 2016 وحتى 2018 قبل رحيله إلى النصر السعودي، وقبل انضمامه للزمالك.