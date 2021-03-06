السبت 06 مارس 2021
توقيت مصر 18:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«ساسي» يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجى والزمالك فى أبطال افريقيا

ملاك الكويتية: تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا

فيديو.. مصرع السعودي رياض الشمري خلال مشاركته في رالي الشرقية

مها نصار تنشر أول صورة مع حسين المنياوي بعد الزواج

أبرز تصريحات ورسائل الرئيس السيسي من السودان

بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)

قنوات مفتوحة تعلن بث مبارتي الأهلي والزمالك اليوم.. تعرف عليها

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة فنانة شهيرة

نهاية صادمة لـ فنانة شهيرة بعد اعتزالها للزواج من «رجل مهم»

ADS
 

«ساسي» يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

تنزيل
فرجاني ساسي
 
السبت، 06-03-2021 05:41 م محمد فضل
أحدث التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" له مع نجله وهو يرتدي قميص الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وتسائل البعض عن سر نشر "ساسي" لصورته ونجله بقميص الفريق المنافس، مشيرين إلى أنه ليس وقتها على الإطلاق وسببت صدمة للبعض.


واعتبر بعض جماهير الزمالك الصورة مستفزة لمشاعرهم، بارتداء نجله لقميص منافسه في دوري الأبطال قبل لقاء الفريقين بساعات، خاصة بعد سخرية جماهير النادي الأهلي من هذا الأمر ومقارنته بنجل علي معلول.

ويحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وسبق لـ ساسي ارتداء قميص الترجي بداية من 2016 وحتى 2018 قبل رحيله إلى النصر السعودي، وقبل انضمامه للزمالك.
 

إقرأ ايضا

150499

قنوات مفتوحة تعلن بث مبارتي الأهلي والزمالك اليوم.. تعرف عليها

ألانا مامايفا وزوجها

بعد اتهامه بالخيانة.. نقل زوجة لاعب شهير إلى المستشفى

أبو تريكة

مفاجأة دروجبا لـ أبو تريكة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة

فرجاني ساسي

الزمالك: عندما فحصنا عقد فرجاني ساسي تفاجأنا بهذه الصدمة

محمد صلاح

نجم الزمالك: محمد صلاح بيجري بالكورة وخلاص لحد ما يخبط في الإعلانات

ميدو

ميدو: طارق حامد يبقى راجل (.......) لو مفعلش هذا الأمر مع إدارة الزمالك

مرتضى منصور

مرتضى منصور: سأنشر تسجيلات تكشف "فضيحة القرن"

201901310822422242

حرمان بعثة الزمالك من دخول موريتانيا للسفر إلى السنغال

شادي محمد

شادي محمد يصدم جمهور الأهلي بتصريح غير متوقع: الزمالك هو الأفضل