قضاة الملاعب ينقلبون على رئيس الزمالك



سادت حالة من الغضب بين صفوف الحكام، بعد التصريحات التى أطلقها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس على فضائية الزمالك.

وشن مجموعة من قضاة الملاعب هجوما ضاريا على رئيس نادي الزمالك رافضين الهجوم الصادر منه ضد الحكام.

وطالب الحكام اللجنة الرئيسية باتخاذ موقف صارم حيال رئيس نادى الزمالك والتصدى له وعدم مرور الأمر مرور الكرام.

وكان رئيس نادى الزمالك قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "أنا بقول لأي حكم أنت كلك على بعضك بـ 200 جنيه، واللاعب اللي بجيبه بـ 20 مليون جنيه، وأنا بقول لأي لاعب في الزمالك إن أي حكم يحط صباعه عليك اديله بالقلم على وشه".