الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اعترافات الزوجة الخائنة: زوجي تفاجأ بعشيقي داخل الشقة .. وهذا ما حدث

رد صادم لشوبير على رمضان صبحي بعد الانتقال لبيراميدز

بعد 2 مليون مشاهدة.. رمضان تريند مواقع التواصل

محمد رمضان يثير ضجة بتصريح جديد

بعد ضجة.. الأمن السعودي يلقي القبض على وافد فعل هذا الأمر مع النساء

كابتن الأهلي لرمضان صحبي: وشك مصفر ليه والتوكة هتوقع

داعية سعودي يحذر من الحلف " بحق لا إله إلا الله"

ناجح إبراهيم يكشف أخطاء الجماعات الإسلامية الكبرى.. أخطرها رقم 7

غضب سعودي .. فيديو يفضح سائق تاكسي يرتكب فعلا مشينا مع زبائنه السيدات

تفوق الخيال.. هذا ما فعلته الأخت الصغرى في حفل زفاف شقيقتها

تعليق ناري من مرتضى منصور عن هدف وليد سليمان

مرتضى-منصور
رئيس نادي الزمالك
 
الثلاثاء، 08-09-2020 10:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
علق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور علي أداء النادي الأهلي في مباراته أمام فريق حرس الحدود مساء أمس بالدوري الممتاز، قائلا: "أول ما وليد سليمان نزل بالخاتم جاب جون في حرس الحدود، كله أشاد بمهارات وليد سليمان لكن السر في الخاتم السحري، بص شوف الخاتم عمل إيه ".
وأَضاف في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي": "86 دقيقة تقريبا الحرس مسيطر أول ما الخاتم نزل الأهلي كسب واحتراما لهيبة الدولة استكملنا الدوري، واعتبرنا المباريات المتبقية استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .
ووجه رسالة لسيد عبد الحفيظ قائلا:" من فضلك ما تجيبش لنفسك الكلام وابعد عن الزمالك مش هانقعد كل شوية نرد علي بعض ".
جدير بالذكر أن الأهلي فاز علي حرس الحدود بهدفين دون رد خلال المباراة مساء أمس علي ملعب ستاد المكس ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري المصري ليصبح رصيد الأهلي 68 نقطة محتلا المركز الأول ،وتجمد رصيد حرس الحدود عن 26 نقطة في المركز الثالث عشر .   

إقرأ ايضا

رمضان صبحي

كابتن الأهلي لرمضان صحبي: وشك مصفر ليه والتوكة هتوقع

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هذا الشخص قال عليا حقير بعد ما ضربته .. ومش هسيبه

كهربا

الأهلي يقرر تأديب رمضان صبحي بهذه الطريقة بعد انضمامه لبيراميدز .. وكهربا يؤيد القرار

 

أخبار متعلقة

فرجاني ساسي

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال فرجاني ساسي إلى الأهلي

مرتضى منصور

الأهلي لـ مرتضى: هو أنت تشتم بالأم .. وبعدين تيجي تعملنا دعوة نزورك؟

ارشيف

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولن يفوز

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهاجم عبد الشافي لقبوله اعتذار وليد سليمان: مش حقك

ارشيف

مرتضى منصور: "خلينا سيد عبد الحفيظ يلف حولين نفسه"

فريق الأهلي

حكم إنجليزي ينصف الأهلي: محمود علاء اعتدى على وليد سليمان