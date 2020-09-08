تعليق ناري من مرتضى منصور عن هدف وليد سليمان

الثلاثاء، 08-09-2020
10:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
علق رئيس نادي
الزمالك مرتضى منصور
علي أداء النادي الأهلي في مباراته أمام فريق حرس الحدود مساء
أمس بالدوري الممتاز، قائلا: "أول ما وليد سليمان
نزل بالخاتم جاب جون في
حرس الحدود، كله أشاد بمهارات وليد سليمان
لكن السر في الخاتم السحري، بص شوف
الخاتم عمل إيه ".
وأَضاف في تصريحات
عبر برنامج "زملكاوي": "86 دقيقة تقريبا الحرس مسيطر أول ما
الخاتم نزل الأهلي كسب واحتراما لهيبة الدولة استكملنا الدوري، واعتبرنا
المباريات المتبقية استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .
ووجه رسالة لسيد عبد
الحفيظ قائلا:" من فضلك ما تجيبش لنفسك الكلام وابعد عن الزمالك مش هانقعد
كل شوية نرد علي بعض ".
جدير بالذكر أن
الأهلي فاز علي حرس الحدود بهدفين دون رد خلال المباراة مساء أمس علي ملعب ستاد المكس ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري المصري
ليصبح رصيد الأهلي 68 نقطة محتلا المركز الأول ،وتجمد رصيد حرس الحدود عن 26 نقطة
في المركز الثالث عشر .