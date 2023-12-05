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قرار عاجل من المركزي للمحاسبات بالتفتيش داخل نادي الزمالك بسبب مجلس مرتضى منصور

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قرار عاجل من المركزي للمحاسبات بالتفتيش داخل نادي الزمالك بسبب مجلس مرتضى منصور

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مرتضى منصور
الثلاثاء، 05-12-2023 03:23 م


أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية الخاصة بالمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

 

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة ستقوم بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

 

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

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