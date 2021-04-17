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قبل تجدد المواجهة الليلة.. هدف ميسي التاريخي في شباك أتلتيك بيلباو

هدف ميسي في شباك أتلتيك بيلباو
هدف ميسي في شباك أتلتيك بيلباو
 
السبت، 17-04-2021 04:15 م محمد فضل
ضجت مواقع التواصل، بفيديو للهدف الأسطوري لنجم برشلونة، ليونيل ميسي، في شباك أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا في 2015، وذلك قبيل لقاء الفريقين مجددا في نهائي نفس المسابقة الليلة.

واستحوذ الهدف المبهر لميسي في مرمى أتلتيك بيلباو في نهائي العام 2015، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الأكثر تداولا قبل تجدد مواجهة الفريقين في وقت لاحق اليوم السبت.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين في 30 مايو من العام 2015، تلاعب ميسي بثلاثة مدافعين في وسط الملعب، ليصل إلى منطقة الجزاء ويخدع المدافع الرابع عبر تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ، ويسدد الكرة في زاوية صعبة على حارس المرمى، موقعا على هدف خرافي في شباك الفريق الباسكي.

وشكل هدف ميسي في شباك بيلباو، علامة فارقة ومثار اهتمام محبي كرة القدم، لأنه جمع في آن واحد بين فن المراوغة، التحكم في الكرة، سرعة الانطلاق، ودقة التسديد.
وتوج حينها برشلونة بطلا لكأس إسبانيا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثة أهداف لهدف.

 

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