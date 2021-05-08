قرار مفاجئ من اتحاد الكرة باختيار حكم جديد لقمة الأهلي والزمالك

السبت، 08-05-2021
02:05 م
استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، بشكل كبير
على اختيار أمين عمر لإدارة قمة الأهلي والزمالك
المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل فى إطار لقاءات الحادية والعشرين من منافسات الدوري
الممتاز لموسم 2020/2021.
وعن أسباب اختيار
أمين عمر لإدارة قمة الأهلي والزمالك
، يرى مسئولو اللجنة الخماسية أنه واحدا من أفضل الحكام المتواجدين على الساحة فى
الوقت الحالى فى ظل القدرات التحكيمية الجيدة التي يمتلكها وإدارته للعديد من المباريات
المهمة على مدار الفترات الماضية، حسب صدى البلد.
وشهدت الساعات الماضية تقلص فرص محمد عادل بشأن إدارة قمة الأهلي والزمالك
، ومن المقرر أن يخضع أمين
عمر لاختبار كورونا اليوم من أجل حسم مصير تواجده حكم
ا لمباراة القمة والإعلان بشكل
رسمي عن تعيينه لإدارة اللقاء.
واستقر اتحاد الكرة
على استبعاد جهاد جريشة من إدارة قمة الأهلي
والزمالك
بعد الجدل الكبير حول أدائه في مباراة
الزمالك
وبيراميدز التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي.
ويخضع طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك
مسحة طبية، للكشف
عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادًا للقاء الذي ينطلق يوم 10 مايو الجاري في تمام
التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة، ضمن لقاءات الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.
واتفق مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد،
على ضرورة توافر بعض المعايير في الحكم
المنتظر
تكليفه بإدارة مباراة القمة، وتتمثل في الحكم
ذو الطبع الهادئ والذي لم يمر بحالة جدلية
مع أي من طرفي المباراة، واستبعاد الحكم
الذي دخل في أزمة مع أي ناد من الناديين أو
لديه مشاكل تحكيمية، أو يوجد حالة من الجدل حوله خلال الفترة الماضية.
وسيتم الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة غدا الأحد،
بعد ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها الحكام قبل موعد اللقاء بـ 72 ساعة.