الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

ارشيف



تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلى ضد الوداد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 7

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليدز يونايتد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

إلتشى ضد فالنسيا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد تورينو 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد كولن 8:30 على قناة BT SPORT 2

الدوري الفرنسي

ستاد رين ضد أنجيه 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6

الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك 4:40 على قناة السعودية الرياضية

الرائد ضد الشباب 5:05 على قناة السعودية الرياضية

الفيصلى ضد الباطن 6:55 على قناة السعودية الرياضية

الدوري الإماراتي

خورفكان ضد النصر 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية

الجزيرة ضد الظفرة 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية

عجمان ضد اتحاد كلباء 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية

شباب الأهلى دبى ضد العين 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية.