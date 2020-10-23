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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

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ارشيف
 
الجمعة، 23-10-2020 09:35 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
دوري أبطال أفريقيا 
الأهلى ضد الوداد 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 7
الدوري الإنجليزي 
أستون فيلا ضد ليدز يونايتد 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني 
إلتشى ضد فالنسيا 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 3
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد تورينو 8:45 على قناة  beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني 
شتوتجارت ضد كولن 8:30 على قناة  BT SPORT 2
الدوري الفرنسي 
ستاد رين ضد أنجيه 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 6
الدوري السعودي 
القادسية ضد ضمك 4:40 على قناة السعودية الرياضية
الرائد ضد الشباب 5:05 على قناة السعودية الرياضية
الفيصلى ضد الباطن 6:55 على قناة السعودية الرياضية
الدوري الإماراتي 
خورفكان ضد النصر 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الجزيرة ضد الظفرة 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
عجمان ضد اتحاد كلباء 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
شباب الأهلى دبى ضد العين 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية.
 

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