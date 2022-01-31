فيديو يوثق المشاجرة.. تعرف على سبب تجدد الاشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب

الإثنين، 31-01-2022
02:23 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وقوع اشتباك
ات بين
لاعبي مصر والمغرب عند مدخل غرف خلع الملابس في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما
في ربع كأس الأمم الإفريقية.
ولم يظهر الفيديو تفاصيل الاشتباك
أو سببه.
وفي تصريح لقناة "صدى البلد" ، كشف الناقد الرياضي أحمد عبد
الباسط، تفاصيل العراك بين اللاعب المغربي يوسف نصيري ولاعب المنتخب المصري أحمد
فتوح
، بعد المباراة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن مشادات حدثت بين يوسف نصيري وأحمد فتوح
وانتهت
هذه المشادة بعد تدخل أحد اللاعبين.
وذكر أحمد عبد الباسط أن العصبية ظهرت على لاعبي المغرب خلال المباراة.
وكانت المباراة ذاتها قد شهدت اشتباك
ا آخر وقع إثر مشادة كلامية بين مهاجم
منتخب مصر مصطفى محمد، وأشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب.
وشهدت الدقيقة 75 من المباراة اشتباك
ات بين لاعبي الفريقين في المباراة
التي جمعتهما ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.
وقعت الاشتباك
ات بسبب كرة مشتركة بين مصطفى محمد وأشرف حكيمي ليتدخل لاعبو
الفريقين، فيما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين.
وبلغ منتخب مصر نصف نهائي البطولة بعد أن قلب تخلفه أمام نظيره المغربي إلى
فوز 2-1.
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