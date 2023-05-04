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بكلمتين.. رونالدو يرد ويحسم رحيله من النصر السعودي

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رونالدو
الخميس، 04-05-2023 11:21 ص

رد كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال على تقارير أكدت قرب رحيله عن العالمي، بعد أربعة أشهر فقط على الصفقة التي أحدثت دوياً عالمياً، وذلك بعد خسارة لقبي السوبر وكأس الملك، والاقتراب من خسارة لقب الدوري المحلي.

ونشر النجم البرتغالي تغريدة على حسابه في تويتر مع تعليق بالعربي "أنا عالمي" في إشارة إلى استمراره في النصر.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن رونالدو يشعر بالإحباط لعدم تحقيق أي إنجاز جديد رفقة ناديه، مشيرة إلى أن صاحب الـ 38 عامًا ينوي العودة إلى ريال مدريد.

وكشفت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرحب بالاستفادة من رونالدو وتعيينه سفيرًا للنادي وليس كلاعب.


ويعتبر رونالدو أحد أساطير ريال مدريد والهداف التاريخي للنادي، إذ سجل 451 هدفا في 438 مباراة.

وتوج رونالدو بقميص الريال بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، ولقبين في الليغا، ولقبين بكأس الملك، ومثلهما بكأس السوبر الإسباني.

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