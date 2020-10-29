"الدراويش" يحسم أول صفقات الموسم

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ارشيف
 
الخميس، 29-10-2020 12:37 م محمد عبد الحارس
نجح مجلس إدارة الإسماعيلى، فى ضم الأنجولى "أرى بابل"، بناء على توصية لجنة التعاقدات.
وحضر اللاعب صباح اليوم، واستقبله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، والمشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.
ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء، من أجل العودة للمنافسة على البطولات من جديد وإسعاد الجماهير.
وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.
ووجه مجلس إدارة النادي الاسماعيلي الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي التعاون السعودى على تسهيلها للمفاوضات فى إطار العلاقات الطيبة مابين الناديين.
 

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