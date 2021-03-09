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الرياضة
فاروق: نجم الأهلي يعتزل نهاية الموسم وسيقدم برنامج على قناة النادي
فاروق: نجم الأهلي يعتزل نهاية الموسم وسيقدم برنامج على قناة النادي
الثلاثاء، 09-03-2021
08:01 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - عن تفكير نجم الأهلي
وليد سليمان
في الاعتزال جديا.
وقال في تصريحات له:
وليد سليمان
يفكر في الاعتزال نهاية الموسم الحالي والاتجاه للعمل الاعلامي داخل قناة الأهلي.
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مصر
المصريون
وليد سليمان
فريق الاهلى
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