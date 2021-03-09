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فاروق: نجم الأهلي يعتزل نهاية الموسم وسيقدم برنامج على قناة النادي

فريق الأهلي
فاروق: نجم الأهلي يعتزل نهاية الموسم وسيقدم برنامج على قناة النادي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 08:01 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - عن تفكير نجم الأهلي وليد سليمان في الاعتزال جديا.

وقال في تصريحات له: وليد سليمان يفكر في الاعتزال نهاية الموسم الحالي والاتجاه للعمل الاعلامي داخل قناة الأهلي.
 

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