نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر

نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر

شن أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - هجوما شرسا على شخص معين دون أن يذكر اسمه.



وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: لو مش شايف الانجازات تبقي أعمي.. ولو بتسفه منها تبقي حاقد.. ولو مش بتحترمها تبقي غلاوي.. ولو بتتندر عليها تبقي حاسس بالدونية... ولو بتنافق تبقي خايف وجبان.



وأضاف: من الاخر انت مريض مش مرض جسماني ده مرض عقلي نابع من غيرتك و غلك وعمرك ما هتساعد نفسك انك تبقي نظيف.. خليك كده هتخسر اكتر.