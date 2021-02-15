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نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر

فريق الأهلي
نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر
 
الإثنين، 15-02-2021 08:09 ص المصريون
شن أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - هجوما شرسا على شخص معين دون أن يذكر اسمه.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: لو مش شايف الانجازات تبقي أعمي.. ولو بتسفه منها تبقي حاقد.. ولو مش بتحترمها تبقي غلاوي.. ولو بتتندر عليها تبقي حاسس بالدونية... ولو بتنافق تبقي خايف وجبان.

وأضاف: من الاخر انت مريض مش مرض جسماني ده مرض عقلي نابع من غيرتك و غلك وعمرك ما هتساعد نفسك انك تبقي نظيف.. خليك كده هتخسر اكتر.
 

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