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نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر
نجم الأهلي: عمرك ما هتبقى نضيف بسبب الغِل اللي فيك يا جبان.. وخليك كدا هتخسر أكتر
الإثنين، 15-02-2021
08:09 ص
المصريون
شن أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - هجوما شرسا على شخص معين دون أن يذكر اسمه.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: لو مش شايف الانجازات تبقي أعمي.. ولو بتسفه منها تبقي حاقد.. ولو مش بتحترمها تبقي غلاوي.. ولو بتتندر عليها تبقي حاسس بالدونية... ولو بتنافق تبقي خايف وجبان.
وأضاف: من الاخر انت مريض مش مرض جسماني ده مرض عقلي نابع من غيرتك و غلك وعمرك ما هتساعد نفسك انك تبقي نظيف.. خليك كده هتخسر اكتر.
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مصر
المصريون
احمد فوزى
فريق الاهلى
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