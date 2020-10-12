لأول مرة.. نادي البنك الأهلي يصعد للدوري الممتاز

الإثنين، 12-10-2020
05:54 م
أحمد سالم
نجح فريق البنك الأهلي
في التأهل إلى الدوري
المصري الممتاز، بعدما تصدر مجموعته الأولى في دوري القسم الثاني.
تعادل البنك الأهلي
مع بترول أسيوط، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة دوري القسم الثاني.
تصدر البنك الأهلي
المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، ليتأهل إلى الدوري
المصري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.
خاض البنك الأهلي
22 مباراة في حتى الآن في دوري القسم الثاني، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وهُزم في مباراتين، سجل خلالهم 29 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.
وحسم البنك الأهلي
بقيادة عيد مرازيق المدير الفني تذكرة التأهل عن مجموعة الصعيد، متفوقًا على بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وبني سويف صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة.
وتعادل الألومنيوم مع منافسه سوهاج سلبيًا، في حين انتصر بني سويف على طهطا بنتيجة 2-0.
وصعد البنك الأهلي
على الرغم من تساوي النقاط مع فريق بني سويف وذلك بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز البنك الأهلي
في الدور الأول بهدف دون رد، وفي الدور الثاني كرر فوزه بهدفين دون رد.