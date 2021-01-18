غدا .. مسحة جديدة للاعبي الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

الإثنين، 18-01-2021
02:39 م
أمير سعد
يخضع لاعبي الأهلي لمسحة طبية غدا استعدادا
لمواجهة المقاولون العرب
، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة
في بطولة الدوري
الممتاز.
ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة
طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الـ"رابيد تيست" بالمسحة
الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.
وتعادل الأهلي مساء أمس أمام البنك الأهلى
الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة سلبيا ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها
صدارة الدورى مؤقتا
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب
التتش بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني
على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.