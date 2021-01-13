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عقب افتتاح مونديال اليد.. هاشتاج #مصر_2021 يجتاح تويتر

مونديال اليد
مصر
 
الأربعاء، 13-01-2021 08:52 م أحمد سالم
تداول رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مصر_2021 عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلي تداولًا عقب حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد.

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة .

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة.

وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

ويخوض حاليا منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الافتتاحية التي انطلقت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

 

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