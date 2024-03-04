عروض فرنسية وألمانية.. هل يرحل نجم الأهلي مقابل 8 مليون استرليني؟

الإثنين، 04-03-2024
11:04 ص
كشف فرج عامر
، رئيس نادي سموحة، موقف مدافع الأهلي محمد عبد المنعم من عروض الاحتراف
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وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم مساك الأهلي والمنتخب القومي تلقي عروض فرنسية وعروض المانية ولكن اتوقع انتقالة للدوري الانجليزي في حالة احتراف
ه الموسم القادم، وبشرط موافقة الأهلي الذي لن يستغني عنة باقل من ٨ مليون استرليني”.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.
تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.