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عروض فرنسية وألمانية.. هل يرحل نجم الأهلي مقابل 8 مليون استرليني؟

عروض فرنسية وألمانية.. هل يرحل نجم الأهلي مقابل 8 مليون استرليني؟

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ارشيفية
الإثنين، 04-03-2024 11:04 ص


كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف مدافع الأهلي محمد عبد المنعم من عروض الاحتراف.
وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم مساك الأهلي والمنتخب القومي تلقي عروض فرنسية وعروض المانية ولكن اتوقع انتقالة للدوري الانجليزي في حالة احترافه الموسم القادم، وبشرط موافقة الأهلي الذي لن يستغني عنة باقل من ٨ مليون استرليني”. 
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.
تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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