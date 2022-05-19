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عرض خيالي لا يُصدق من باريس سان جيرمان لـ«مبابي» للتجديد وعدم الرحيل لريال مدريد

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مبابي
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الخميس، 19-05-2022 03:14 م

لا يزال الغموض يلف الوجهة القادمة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، وسط تقارير متضاربة يؤكد بعضها رحيله عن باريس سان جرمان، بينما تشير أخرى لمحاولة من النادي الباريسي لتجديد عقده.
وقدم باريس سان جرمان عرضا جديدا مغريا للإبقاء على مبابي في صفوفه وفق ما ذكر البرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو".
ومن مزايا العقد الجديد أن مبابي سيكون صاحب القرار في إدارة عمليات سان جرمان والتعاقدات مع اللاعبين، كما سيكون مسؤولا عن اختيار مدربي النادي.
كذلك سيمنح النادي مبابي عرضا ماليا مجزيا سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في عالم كرة القدم، بإعطائه راتبا شهريا قيمته 4 ملايين إسترليني.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "سكاي سبورتس"، أن مبابي سيحصل على مكافأة ضخمة تصل قيمتها إلى 100 مليون إسترليني إذا أعاد التوقيع مع سان جرمان، بما في ذلك تنازلات عن حقوق الصور وأي مكافآت على أرض الملعب.
وأثار سان جرمان التكهنات المتعلقة بنجمه مبابي ومستقبله مع النادي الباريسي، وذلك بعدما أقدم على خطوة من شأنها تأكيد رحيل اللاعب الفرنسي قريبا.
وأزال سان جرمان من متجره الرسمي اسم مبابي البالغ من العمر 23 عاما، من قائمة القمصان المرتبطة بالخيارات التي يوفرها الفريق.
ووفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الرقم 7 الذي يرتديه مبابي لم يعد موجودا ضمن الخيارات التي يقدمها سان جرمان لزبائنه في قسم "تخصيص".
وانتهى عقد المهاجم الفرنسي في نهاية يونيو، وتنتشر التكهنات بشأن خطوته التالية، حيث كشف عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، أن صفقة انتقال مهاجم سان جرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني "حُسمت بنسبة 95 إلى 99 بالمئة".

وجاءت تصريحات عمدة العاصمة الإسبانية لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ليل الثلاثاء، حيث قال: "أعتقد أن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95 إلى 99 بالمئة. هذا شعوري على أي حال".
وتابع مازحا: "زار مبابي نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية عندما كان هناك مؤخرا بصحبة زميليه في سان جرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي"، وهي الساحة التي يحتفل فيها ريال مدريد ومشجعوه بانتصاراتهم.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن اللاعب سيلعب آخر مباراة له بالقميص الباريسي ضد نادي ميتز، السبت، مرجحة أن يعلن بعدها قرار مغادرته الفريق.
 

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