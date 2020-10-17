عاجل.. تفاصيل فوز الشباب على أبها في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الشباب وابها في الدوري السعودي

استضاف نادي الشباب نادي أبها على ملعب فيصل بن فهد، وذلك في الجولة الأولى والمباراة الإفتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانتهت المبارة بفوز نادي الشباب بهدف واحد مقابل لا شىء من جانب نادي أبها.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم ماكيتي ديوب خلال الدقيقة “29” من زمن الشوط الأول بعد عرضية من خالد الغامدي بالجهة اليمنى يستقبلها اللاعب برأسية في شباك أبها.

وحاول الشباب في بقية دقائق المباراة تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت الذي شهد أيضاً محاولات من أبها لإدراك التعادل بعد الهدف الذي سجله ماكيتي ديوب في الشوط الأول.

وانتهت المباراة في الأخير بفوز الشباب بهدف على أبها ليضيف "الشباب" أول ثلاث نقاط لرصيدهم بينما فشلت كتيبة عبدالرزاق الشابي في أول اختبار لهم هذا الموسم.

وفي الجولة القادمة؛ سيكون فريق أبها على موعد مع مباراة قوية ضد الهلال يوم الخميس الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري بينما الشباب سيلاقي الرائد يوم الجمعة.