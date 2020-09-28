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"صلاح" يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أرسنال

صلاح
صلاح
 
الإثنين، 28-09-2020 11:32 ص محمد عبد الحارس

يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول في التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى.
وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وزميله تياجو ألكانتارا لعدم الجاهزية، حيث أشارت عدة تقارير بريطانية أمس الأحد أن الثنائي لم يشاركا في الجلسة التدريبية الأخيرة للريدز.
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.
خط الوسط: جيجي فينالدوم، فابينيو، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.
تشكيل آرسنال المتوقع:
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: روب هولدينج، جابرييل ماجاليس، كيران تيرني، هيكتور بيليرين.
خط الوسط: داني سيبايوس، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا.
خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، بيير- إيمريك أوباميانج، ويليان.

 

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