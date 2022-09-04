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صلاح يضيع فرصة إنقاذ فريقه بهدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة

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صلاح
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الأحد، 04-09-2022 09:38 ص

ساد التعادل السلبي "ديربي ميرسيسايد" الذي جمع فريق إيفرتون وضيفه ليفربول، أمس السبت، وذك في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إهدار الفرص بالجملة، وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يقتنص هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع، لولا براعة حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها أحد المدافعين في ملعب "غوديسون بارك".
واكتفى فريق ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.



 

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