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الكشف عن الراتب الخيالي الذي سيتقاضاه «صلاح» بعد تجديد عقده

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صلاح
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الأحد، 10-04-2022 11:18 ص

كشفت تقارير صحفية عن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه النجم المصري محمد صلاح كابتن منتخب الفراعنة وهداف ليفربول الإنجليزي، حال تجديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بصيف 2023.
وأكد موقع "BeSoccer" أن محمد صلاح سيحصل على 20 مليون إسترليني، ما يعادل 23.2 مليون يورو سنوياً، وفقاً للعقد الجديد الذي سيتم توقيعه مع ليفربول الإنجليزي.
وأضاف الموقع، في ظل اقتراب اللاعب امن تجديد تعاقده مع الريدز، رغم وجود العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضمه، وفقا لما أشارت بعض التقارير العالمية إليه، حيث قالت إن برشلونة الإسباني وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي يرغبان في ضم اللاعب.
وأوضح الموقع أن محمد صلاح، رغم رفضه الحديث عن تجديد تعاقده مع ليفربول في حوار أجراه مع شبكة سكاي سبورتس مؤخرا، فإن اللاعب المصري بالفعل بات قريباً للغاية من تجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.
وأكد الموقع أن ليفربول يثق في أن صلاح سوف يجدد تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة ولكن عقب انتهاء جولات الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يشهد منافسة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي.
ويقود النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول المهاجم فريقه أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد اليوم، الأحد، في المواجهة المرتقبة بين المتصدر والوصيف.
ويتفوق مانشستر سيتي، في القيمة التسويقية على فريق ليفربول حيث تبلغ قيمة السيتي، بحسب ترانسفير ماركت، حوالي 959.5 مليون يورو، بفارق 59.5 مليون يورو عن ليفربول الذي تصل قيمته إلى 900 مليون يورو.
ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين حيث يصل سعر مهاجم ليفربول إلى 100 مليون يورو، ويأتي خلفه ثنائي السيتي فيل فودين، وكيفين دى بروين حيث يصل سعر كل منهما إلى 90 مليون يورو.
ويشهد الدوري الإنجليزي صراعا كبيرا بين مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة، حيث بات الريدز قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بالمتصدر السيتي، ولا يفصلهما سوى نقطة وحيدة قبل انطلاق الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المرتقبة بين الفريقين.
 

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