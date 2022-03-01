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صلاح يتكفل بعلاج الصحفي محمد غنيم

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صلاح والصحفي محمد غنيم
Native
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الثلاثاء، 01-03-2022 11:44 ص

طلب النجم محمد صلاح، من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج أحد الصحفيين، الذي تأكدت إصابته بالملاريا عقب عودته من رحلة تشجيع "الفراعنة" في كأس إفريقيا الأخيرة.
وقال عبد العزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، في تصريحات نقلتها إعلامية، إنه تم التواصل مع محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، الذي أكد كامل دعمه هو وأسرته للصحفي محمد غنيم.
وفي المقابل، كشف مصدر طبي، أن محمد غنيم، نقل إلى أحد المستشفيات قبل يومين، وحالته الصحية غير مستقرة، حيث يعاني من مرض الملاريا وفي غيبوبة تامة.
وكان محمد غنيم، سافر إلى الكاميرون مع الجماهير ، لدعم منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة، التي توجت بها السنغال على حساب مصر.
والملاريا، هو مرض طفيلي معدي، ينتقل عن طريق البعوض ويتسلل هذا الطفيلي داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها، وينتشر هذا المرض في الدول الإفريقية الواقعة جنوب القارة.
 

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