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صدمة.. «كلوب» يقترب من التعاقد مع عدو «صلاح»

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صلاح وكلوب
 
الخميس، 07-01-2021 12:44 م المصريون

أكد تقرير إسباني، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وينال سرجيو راموس اهتمام العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، أبرزهم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق لـ اللاعب التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وتسبب راموس في إصابة قوية لـ محمد صلاح "خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.
 

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