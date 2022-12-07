صامويل إيتو يكشف سبب اعتدائه المبرح على مشجع جزائري

الأربعاء، 07-12-2022
03:37 م
اعتذر صامويل إيتو
، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد دخوله في
"مشاجرة عنيفة" مع شخص وصفه بأنّه "مؤيد جزائري على الأرجح"،
في محيط استاد 974 الّذي استضاف عدداً من المباريات في نهائيات كأس العالم 2022.
وانتشر فيديو في الإنترنت يُظهر إيتو
غاضباً بعد تفاعل مع شخص يحمل كاميرا،
وحاول العديد من الأشخاص كبح جماح صامويل، لكنّه أطلق سراحه وبدا وكأنّه يركل
الشخص حتّى أسقطه أرضاً.
وقال صامويل إيتو
عبر حسابه في تويتر: "أود أن اعتذر عن فقدان أعصابي
ورد الفعل بطريقة لا تتناسب مع شخصيتي، اعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف".
وكتب إيتو
أنّه وغيره من أنصار منتخب الكاميرون تعرّضوا "لمضايقات
ومضايقات من قبل الجزائريين"، بسبب نتيجة مباراة الفريقين في تصفيات كأس
العالم، في وقت سابق من هذا العام في الجزائر، إذ الفوز وضع الكاميرون في
المونديال، وأبعد الجزائر، وترك المشجعين الجزائريين يبكون.
وناشد الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" إعادة مباراة إياب التصفيات مع الكاميرون بسبب تهمة مشكوك فيها،
لكن "الفيفا" رفض طلب الجزائر.
وأضاف صامويل إيتو
: "اتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة
والمضايقات اليومية لبعض المؤيدين الجزائريين، في الواقع، منذ مباراة الكاميرون
والجزائر في 29 مارس، كنتُ هدفاً للإهانات ومزاعم الغش دون أيّ دليل".