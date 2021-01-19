شوبير يكشف معلومة صادمة: هذا اللاعب سبب رغبة نجم الأهلي في الرحيل

الثلاثاء، 19-01-2021
02:21 م
المصريون
فجر الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق،
مفاجأة عن رغبة صلاح محسن
نجم الأهلي، للرحيل
خلال الميركاتو الشتوي.
وأكد شوبير
في تصريحات عبر إذاعة " اون سبورت اف ام
" أن صلاح محسن
أبلغ مسؤولي الاهلي برغبته في الرحيل
عن الفريق على سبيل الإعارة
خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.
وأضاف أن صلاح محسن
يرغب في الرحيل
لإنبي وليس سموحه. على
الرغم من تألقه في سموحة الموسم الماضي.
وأكمل أن صلاح محسن
أعرب عن تقديره لسموحة ولكنه يشعر بالراحه
أكثر في انبي مشددا أن أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا هو كلمة
السر في قراراه بالرحيل
، حيث إن صلاح محسن
يرغب في المشاركة في الأولمبياد لذلك يرغب
في اللعب بشكل أساسي مع فريقه مشددا أن تألق ريان مع سيراميكا كليوباترا زاد من إصراره
على الرحيل
.
على الجانب الآخر، هاجم أحمد شوبير
اللجنة الثلاثية لإدارة
اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات
في مسابقة الدوري الممتاز.
وأعلن اتحاد الكرة، أمس، الاثنين، إيقاف محمد الشناوي حارس
مرمي النادي الأهلي 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، علي خلفية مشادته مع حكم مباراة
فريقه أمام البنك الأهلي بمسابقة الدوري.
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعي:" يوجد حالة غليان في
النادي الأهلي بسبب قرار إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات".
وتابع شوبير
:"
بالنسبة لي لا يفرق معي عقوبة إيقاف محمد الشناوي جتى ولو كانت 12 لقاء، أنا أحترم
القرارات، ولكن ما يفرق معي هو التخبط الذي حدث في الأمر، مثلا عقب مباراة السوبر عندما اجتمعت اللجنة وقررت عقوبات
قاسية على كهربا وعلى شيكابالا وإمام عاشور، وتقدمت الاندية بتظلمات وتم تخفيف العقوبة،
كان وقتها يوجد لجنة تسمى بلجنة الانضباط والمفروض أنها موجودة ولكن على الورق".
واستطرد شوبير
:" عندما جاء مازن مرزوق أعاد هذه الأمر
إلى لجنة المسابقات، وهذا خطأ لأننا ليس لدينا
لجنة مسابقات، ونحب أن يكون لدينا دائما سياسية الرجل الأوحد".
وقال شوبير
:" الأهلي يستند إلى تقرير الحكم والمراقب والذي
لم يدين محمد الشناوي في تقريره، لكن اللجنة الأحادية قالت أنها أخذت بتصوير التلفزيون،
وجاء رد الأهلي بأنه لا يوجد شيئ في تصوير التلفزيون".
واختتم:" محمد سلامة حكم المباراة قال أنه لم يكتب شيئ،
بل أن أحد الزملاء الإعلاميين أكد أن الحكم
أكد أن ما حدث من الشناوي كان رد فعل طبيعي، ولذلك لم أكتب شيئ في تقريري".